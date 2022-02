Basket | se ne va Eliseo Timò Con lui Roma mise sottosopra l’Europa negli Anni ’80

(Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ stato Valerio Bianchini, l’uomo che gli diede uno scudetto ancora oggi ricordato perfettamente da chi l’ha vissuto, a dare la notizia per primo., il presidente deglid’oro del Banco, com’era nota la Virtus ai tempi, non c’è più. Avrebbe compiuto 95il prossimo 20 febbraio., per chiunque abbia la memoria degli’80 del, vuol dire la più grande epopea mai vissuta dalcapitolino. Parte importante del Banco di, divenuto presidente della squadra dal 1981, riuscì l’anno successivo a portare prima Bianchini e poi, su intercessione di questi, Larry Wright nella Capitale. Il risultato andò ben oltre quello che in tanti si attendevano. Fu scudetto, ...

