Basket, qualificazioni Mondiali 2023: la long list di Sacchetti per le sfide con l'Islanda

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Basket, Meo Sacchetti, a due settimane dall'inizio del raduno che porterà al doppio confronto con l'Islanda, ha svelato i nomi che compongono la long list FIBA. Dalla lista composta da 24 giocatori, verranno scelti 14 Azzurri, che si ritroveranno a Bologna lunedì 21 febbraio, per preparare le due gare di qualificazione alla World Cup 2023 (dal 25 agosto al 10 settembre del prossimo anno in Indonesia, Giappone e Filippine). Il primo impegno per la nazionale sarà il 24 febbraio alle ore 21.00 italiane sul parquet dell'Olafssalur di Hafnarfjordur. Successivamente la squadra di Sacchetti farà rientro in Italia, per affrontare nuovamente gli islandesi domenica 27 febbraio alle 20.30 al PalaDozza di Bologna.

