Bando “Coltiviamo agricoltura sociale” | proclamati i vincitori dell’edizione 2021

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Una fattoria che diventa luogo di formazione, attività agricole come strumenti di terapia, un vivaio dove i ragazzi riscoprono il dialogo. Sono questi gli obiettivi dei tre progetti premiati dalla sesta edizione di ““, realizzati da aziende che hanno saputo fare scelte imprenditoriali coraggiose nonostante il momento storico difficile che anche il settore primario sta vivendo. I tre premi da 40 mila euro messi in palio dalsono andati a: Grow Up-ImpresaAgricola di Torino; alla Cooperatival’Orto Magico di Roma; e all’Azienda Florovivaistica Bearesi Guido di Monticelli D’Ongina (Piacenza). Si tratta di unrealizzato da Conf, Senior L’età della Saggezza Onlus e ...

Agenzia ANSA

Sono questi gli obiettivi dei tre progetti premiati dalla sesta edizione di 'agricoltura ... I tre premi da 40.000 euro messi in palio dal2021 sono andati a: Grow Up - Impresa Sociale ...Ilè uscito il 14 dicembre e aveva come prima scadenza il 26 gennaio, ma il Dipartimento per ...dell'assistenza ai disabili (progetto Senza Limiti) e dell'Agricoltura sociale (progetto...Si tratta di un bando realizzato da Confagricoltura ... riabilitazione e reinserimento sociale alle persone più fragili. “Con questa edizione di ‘Coltiviamo agricoltura sociale’ – commenta Angelo ...Il bando è realizzato da Confagricoltura ... riabilitazione e reinserimento sociale alle persone più fragili. “Con questa edizione di ‘Coltiviamo agricoltura sociale’ – commenta Angelo Santori, ...