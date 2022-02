Atp Dallas 2022 | il montepremi e il prize money

(Di martedì 8 febbraio 2022) Ile ildell’Atp 250 di, denominato semplicemente ‘Open’ dagli organizzatori. Il torneo statunitense avrà l’onore di ospitare tennisti a stelle strisce come Taylor Fritz, John Isner, Reilly Opelka, Tommy Paul e Jenson Brooksby, sebbene non manchino i talenti esteri; tra tutti spicca Grigor Dimitrov, atleta bulgaro dotato di uno straordinario talento e un bagaglio tecnico ampio. Ilcomplessivo dell’evento americano corrisponde a 618mila e 830 euro, dei quali 91mila e 171 saranno dedicati a colui il quale alzerà infine il trofeo, con annessi 250 punti a impreziosire la cifra citata. Di seguito la distribuzione completa di premi in denaro e punti.ATP 250 ...

Andreas Seppi sfiderà Daniel Altmaier al primo turno dell'Atp 250 di Dallas 2022. Il tennista azzurro ha perso gli ultimi quattro match disputati in stagione, ma proverà a far valere la sua esperienza sul cemento americano contro il tedesco. Quest'ultimo ...

Niente da fare per Thomas Fabbiano nell'ultimo turno di qualificazione all'ATP 250 di Dallas. L'azzurro (n.182 al mondo) è stato sconfitto nettamente dal britannico Liam Broady (n.121 del ranking) per 6-2 6-3.