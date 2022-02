Amici 21, chi andrà in onda su RTL 102.5? Ecco cos’è successo (Di lunedì 7 febbraio 2022) DA RADIO ZETA A RTL: Ecco COSA SUCCEDERÀ AD UNO DEI CANTANTI DELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI Da qualche giorno, i cantanti di Amici 21 sono i protagonisti indiscussi di Radio Zeta, la fascia giovane di RTL 102.5. Difatti sono stati mandati tutti in onda a rotazione, ora però c’è una novità molto positiva. LEGGI ANCHE Amici 21, il pubblico decide il destino dei cantanti: Ecco la classifica Ad entrare negli studi Elios è Federica Gentile, che per l’appunto ha spiegato ai ragazzi e alle ragazze la situazione. La conduttrice radiofonica ha innanzitutto comunicato che la rotazione che è stata fatta, equivale a più di 280 passaggi dei loro inediti nelle ultime tre settimane precedenti. Ecco cosa ha detto la Gentile. Abbiamo registrato su RTL 102.5 PLAY, il nostro portale multimediale sul ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) DA RADIO ZETA A RTL:COSA SUCCEDERÀ AD UNO DEI CANTANTI DELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI Da qualche giorno, i cantanti di21 sono i protagonisti indiscussi di Radio Zeta, la fascia giovane di RTL 102.5. Difatti sono stati mandati tutti ina rotazione, ora però c’è una novità molto positiva. LEGGI ANCHE21, il pubblico decide il destino dei cantanti:la classifica Ad entrare negli studi Elios è Federica Gentile, che per l’appunto ha spiegato ai ragazzi e alle ragazze la situazione. La conduttrice radiofonica ha innanzitutto comunicato che la rotazione che è stata fatta, equivale a più di 280 passaggi dei loro inediti nelle ultime tre settimane precedenti.cosa ha detto la Gentile. Abbiamo registrato su RTL 102.5 PLAY, il nostro portale multimediale sul ...

