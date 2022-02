“Abbiamo rischiato”. Emma e Francesca Michielin, l’incredibile fuoriprogramma a Sanremo 2022 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, vinta dalla coppia Mahmood e Blanco e la loro Brividi, Francesca Michielin è stata la direttrice d’orchestra durante le esibizioni di Emma Marrone, e insieme a lei si è esibita sulle note di Baby one more time di Britney Spears durante la serata dedicata alle cover. “Si torna a Sanremo. Ma questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per Emma Marrone! È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un’artista diretta e senza retropensieri”, aveva raccontato Francesca Mcichielin. E ancora: “Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Alla settantaduesima edizione del Festival di, vinta dalla coppia Mahmood e Blanco e la loro Brividi,è stata la direttrice d’orchestra durante le esibizioni diMarrone, e insieme a lei si è esibita sulle note di Baby one more time di Britney Spears durante la serata dedicata alle cover. “Si torna a. Ma questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra perMarrone! È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera difin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un’artista diretta e senza retropensieri”, aveva raccontatoMcichielin. E ancora: “Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di ...

