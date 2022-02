VIDEO | CMLL Viernes Espectacular de Arena Mexico del 21 01 2022

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 6 febbraio 2022) Latorna finalmente a realizzare eventi con il pubblico, tornano quindi gli eventi tradizionali del Martedì e del Venerdì del Consejo: Relevos Australianos: Titán – Volador Jr. – Místico Vs Templario – Gran Guerrero – Último Guerrero Mano a Mano: Atlantis Jr. Vs Terrible Relevos Increíbles de Amazonas: Lluvia – Princesa Sugehit – Dalys Vs Reyna Isis – Dark Silueta – Marcela