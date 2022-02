VIDEO Campobasso – Palermo 2-2 | HIGHLIGHTS 25a giornata Serie C – Gir C 2021 22

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Unsfilacciato, arruffone e poco lucido non va oltre il pari a. Doppietta di Brunori che evita la sconfitta, dubbi per un gol annullato ad Odjer sul punteggio di 1-1. Servizio Nicolò Cilluffo.

...di questa categoria (compresa la Coppa Italia) e sarà dunque una visione in diretta streaming... La grande occasione però ce l'ha il Taranto, reduce dal pareggio contro il: per la ...che invece si allontana sempre di più dalla zona retrocessione, ora 4 punti sotto. LA CRONACA LIVE DEL MATCH IL RIASSUNTO DELLA GARAE' ancora pari al Nuovo Romagnoli contro un Palermo che prima passa in vantaggio poi si fa raggiungere e superare grazie ai gol di Emmausso e Pace. Il pareggio rosanero all'85'. Dubbi su un gol ...Match interessante ed emozionante quello tra Campobasso e Palermo che si chiude con un pareggio per 2-2. Quattro gol, due espulsioni e diverse emozioni, un bel match nel complesso. Palermo che perde ...