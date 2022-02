Venezia-Napoli, streaming gratis: dove vedere il match di Serie A (Di domenica 6 febbraio 2022) Manca poco alla sfida di Serie A tra Venezia e Napoli. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis. Il Napoli è pronto a scendere in campo allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, con l’obiettivo di vincere ed accorciare dall’Inter capolista. Andiamo quindi a vedere dove vedere il match contro i lagunari in diretta tv ed in streaming. Lorenzo Insigne festeggia dopo il goal contro la Salernitana (Via Getty Images)È una domenica importantissima per il Napoli di Luciano Spalletti. Infatti dopo la sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan, gli azzurri hanno in mano la possibilità di ... Leggi su vesuvius (Di domenica 6 febbraio 2022) Manca poco alla sfida diA tra. Andiamo aseguire la partita in diretta e. Ilè pronto a scendere in campo allo Stadio Pier Luigi Penzo di, con l’obiettivo di vincere ed accorciare dall’Inter capolista. Andiamo quindi ailcontro i lagunari in diretta tv ed in. Lorenzo Insigne festeggia dopo il goal contro la Salernitana (Via Getty Images)È una domenica importantissima per ildi Luciano Spalletti. Infatti dopo la sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan, gli azzurri hanno in mano la possibilità di ...

Advertising

annatrieste : Qualcuno, in risposta a un tweet del @VeneziaFC_IT sulla città di Napoli e sui napoletani, ha scritto 'Speriamo che… - sscnapoli : ??#Spalletti “Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per arrivare in maniera ottimale alla prossima gara. Dobbia… - radiobrasil940 : Italiano Hoje: Venezia x Napoli- 11h00 Sampdoria x Sassuolo- 11h00 Udinese x Torino- 14h00 Juventus x Verona- 16h45 - Illma7ic10 : RT @NoContextNapoli: Venezia - Napoli (06/02/2022) Trasferta Curva A & B ?????? - antonio_race : RT @marcoazzi66: Caro #Napoli, ora dimostra ai tuoi tifosi che sognare non è peccato e nemmeno vietato, al di là del doveroso rispetto per… -