Udinese Torino 0-0 LIVE: più pericolosi i granata in questo finale (Di domenica 6 febbraio 2022) Allo stadio Dacia, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Udinese e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Dacia, Udinese e Torino si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Torino 0-0 MOVIOLA 1? Ha preso il via il match 10? Prova a crescere l’Udinese dopo un inizio più brillante dei granata 17? OCCASIONE Udinese – Beto vola via in progressione e calcia di sinistro da posizione defilata, fuori non di molto 29? Tentativo di Buongiorno di testa, senza troppe pretese. Il Toro manovra discretamente ma pecca nell’ultimo passaggio 40? Soppy sfonda a destra e tenta il tiro ma senza ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Allo stadio Dacia, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dacia,si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Ha preso il via il match 10? Prova a crescere l’dopo un inizio più brillante dei17? OCCASIONE– Beto vola via in progressione e calcia di sinistro da posizione defilata, fuori non di molto 29? Tentativo di Buongiorno di testa, senza troppe pretese. Il Toro manovra discretamente ma pecca nell’ultimo passaggio 40? Soppy sfonda a destra e tenta il tiro ma senza ...

