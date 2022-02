Tre piani di Eshkol Nevo | gli inquilini del condominio Freudiano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 6 febbraio 2022) Avvicinandomi per la prima volta acon una storia ambientata a Tel Aviv mi aspettavo le atmosfere intrise di misticismo religioso care a Chaim Potok. Niente di più diverso. Se Potok ambienta narrazioni di forte connotazione ebraica a Brooklyn,, al contrario, colloca in Israele storie di quieta tribolazione da provincia americana, dove proprio la descrizione di una tranquillità artefatta richiama alla mente il Carver di “America oggi”. Se sostituissimo il nome di qualche via di Tel Aviv con quello di qualsiasi strada di New York, o le fattorie addossate al confine Giordano con i miseri insediamenti di roulottes in qualche dimenticata landa del Texas, la storia avrebbe funzionato perfettamente lo stesso. I crucci, le paure, gli impulsi e le aspettative dei protagonisti sono quelle che ben conosciamo e che l’autore ...