Toscana, terremoto di 3.8 a Viareggio nella notte: paura tra la popolazione (Di domenica 6 febbraio 2022) Un terremoto di magnitudo 3.8 è stato avvertito nella zona di Viareggio, in provincia di Lucca. L’ipocentro è stato localizzato a 8 chilometri di profondità. Ne dà notizia l‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Toscana, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 6 febbraio 2022) Undi magnitudo 3.8 è stato avvertitozona di, in provincia di Lucca. L’ipocentro è stato localizzato a 8 chilometri di profondità. Ne dà notizia l‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita distintamente dalla, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Corriere : Terremoto, avvertita a Viareggio una scossa di magnitudo 3.8 - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #terremoto in #toscana, notte di paura: scossa di magnitudo 3.8 ha svegliato la popolazione da Viareggio a Lucca https:… - AnsaToscana : Sindaco Viareggio: 'Paura per terremoto ma non segnalati danni'. Dopo quella di 3,8 di magnitudo altre tre scosse l… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: In Toscana verifiche in corso dopo il terremoto a Viareggio - Susy_1968 : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO in provincia di #PISA, in #TOSCANA, a #Marina Di #Vecchiano. #Magnitudo 3.8. Ecco QUI i #DETTAGLI -