Advertising

Corriere : Terremoto, avvertita a Viareggio una scossa di magnitudo 3.8 - Agenzia_Ansa : Un terremoto di magnitudo 3.8 è avvenuto nella zona di Viareggio, in provincia di Lucca. L'ipocentro è stato locali… - granpinoo : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.8 ore 02:36 IT del 06-02-2022 a 8 km S Viareggio (LU) Prof=8Km #INGV_29810561 https://t.… - leggoit : Terremoto a Viareggio, scossa di magnitudo 3.8. Paura nella notte anche a Pisa e Lucca - vyellow80 : RT @Radio1Rai: ??Nella notte, alle 02:36, #terremoto di magnitudo 3.8 nella zona di Viareggio, in provincia di Lucca. L'ipocentro è stato lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Viareggio

Nella notte di oggi, 6 febbraio , è stata registrata una scossa didi magnitudo 3.8 nella zona di, in provincia di Lucca (Toscana). L'ipocentro è stato localizzato a 8 km di profondità, come riferisce l'Istituto nazionale di geofisica e ...Undi magnitudo 3.8 è avvenuto in Toscana, nella zona di, in Versilia. L'ipocentro è stato localizzato a 8 km di profondità. Ne dà notizia l'Istituto nazionale di geofisica e ...Un terremoto in piena notte si è verificato nella zona di Viareggio (Lucca). Quando erano le 2.36 la terra ha tremato spaventando la popolazione: 3.8 la magnitudo, ipocentro a 8 km di profondità ...Un terremoto di magnitudo 3.8 è avvenuto in Toscana, nella zona di Viareggio, in Versilia. L'ipocentro è stato localizzato a 8 km di profondità. Ne dà notizia l'Istituto nazionale di geofisica e ...