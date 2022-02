Spalletti: «Dobbiamo migliorare nel servire Osimhen, palleggiare di meno, andare più negli spazi» (Di domenica 6 febbraio 2022) Nel post partita di Venezia-Napoli, ai microfoni di Dazn il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. «Ci dà quella maturità superiore a pensare di poter determinare i risultati senza andare a sperare che ciò venga concesso qualcosa, abbiamo la possibilità di fare buone partite, di giocare sempre per vincere contro qualsiasi avversario. Oggi vittoria importante, difficile, vediamo che non è mai niente scontato, giocando anche un discreto calcio a lunghi tratti» Osimhen. «Osimhen le ha le qualità e le caratteristiche, siamo noi che Dobbiamo migliorare in qualcosa per servirlo, non donano andare a palleggiare sempre, Dobbiamo giocare la palla più velocemente e mettere i difensori di andare a difendere sulle sue qualità. Nel ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 febbraio 2022) Nel post partita di Venezia-Napoli, ai microfoni di Dazn il tecnico del Napoli, Luciano. «Ci dà quella maturità superiore a pensare di poter determinare i risultati senzaa sperare che ciò venga concesso qualcosa, abbiamo la possibilità di fare buone partite, di giocare sempre per vincere contro qualsiasi avversario. Oggi vittoria importante, difficile, vediamo che non è mai niente scontato, giocando anche un discreto calcio a lunghi tratti». «le ha le qualità e le caratteristiche, siamo noi chein qualcosa per servirlo, non donanosempre,giocare la palla più velocemente e mettere i difensori dia difendere sulle sue qualità. Nel ...

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per arrivare in maniera ottimale alla prossima gara. Dobbia… - internewsit : Spalletti: «Vittoria importante. Inter? Dobbiamo recuperare tutti» - - MondoNapoli : Spalletti: 'Dobbiamo migliorare come squadra, questa vittoria ci aiuta a crescere. Aspettiamo di recuperare tutti,… - napolista : Spalletti: «Dobbiamo migliorare nel servire Osimhen, palleggiare di meno, andare più negli spazi» A Dazn: «Se prim… - CalcioNews24 : #Spalletti: «Vittoria che ci dà maturità, dobbiamo esaltare meglio le qualità di #Osimhen» #VeneziaNapoli -