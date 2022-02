Sopravvivono isolati per due mesi nella casa sepolta dalla neve | coppia salvata con l’elicottero

(Di domenica 6 febbraio 2022) Le autorità della California hanno diffuso il video di unggio in elicottero di due persone e di un canelorobloccata. Hanno chiesto aiuto quando le loro provviste stavano per finire Unainsieme al loro cane è stata tratta in salvo con un elicottero dei soccorsi dopo aver trascorso L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sopravvivono isolati

NewNotizie

... ben due mesi, completamentein casa dove sono rimasti bloccati dalla fitta neve caduta nella zona. La vicenda arriva dalla California e di recente le autorità hanno deciso di diffondere il ...mattscutt Getty Images 'I pianeti nonintorno alla loro stella", ha detto Suvrath Mahadevan, un astronomo della Pennsylvania State University. "Penso che il fulcro ...La tempistica è fondamentale per i piani di defenestrazione: dovesse Johnson sopravvivere a un voto di sfiducia come fece May a gennaio 2019 - sarebbe poi inattaccabile per un intero anno, secondo ...Dopo le inondazioni della scorsa settimana, nuovo allarme in Madagascar, Malawi e Mozambico per il ciclone Batsirai. L'Ong Coopi: «C’è il rischio carestia».