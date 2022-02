Snowboard, altri podi per Maurizio Bormolini e Elisa Caffont nel PSL di Coppa Europa a Lenzerheide (Di domenica 6 febbraio 2022) Italia ancora protagonista nello slalom parallelo di Coppa Europa di Snowboard. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera), Maurizio Bormolini e Elisa Caffont hanno conquistato rispettivamente il secondo e terzo posto. Nella gara maschile il successo lo conquista il russo Dmitry Sarsembaev, uscito vittorioso dalla Big Final contro il nostro azzurro Maurizio Bormolini, che migliora così la terza posizione della gara di ieri. Il terzo posto va invece all’austriaco Aron Juritz, che supera nella Small Final il connazionale Matthaeus Pink. Tra gli altri azzurri 5° Gabriel Messner, 15° Fabian Lantschner e 28° Marc Hofer. Snowboard, Roland Fischnaller: “Pista e neve durissime, sono pronto a lottare ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Italia ancora protagonista nello slalom parallelo didi. Sulle nevi di(Svizzera),hanno conquistato rispettivamente il secondo e terzo posto. Nella gara maschile il successo lo conquista il russo Dmitry Sarsembaev, uscito vittorioso dalla Big Final contro il nostro azzurro, che migliora così la terza posizione della gara di ieri. Il terzo posto va invece all’austriaco Aron Juritz, che supera nella Small Final il connazionale Matthaeus Pink. Tra gliazzurri 5° Gabriel Messner, 15° Fabian Lantschner e 28° Marc Hofer., Roland Fischnaller: “Pista e neve durissime, sono pronto a lottare ...

