Sci alpino | startlist discesa Olimpiadi | orari 7 febbraio | programma | tv | streaming | pettorali italiani

Leggi su oasport

(Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo il rinvio odierno, verrà disputata domani, lunedì 7, la prima gara dello scimaschile alleInvernali di Pechino 2022: alle ore 05.00 italiane si disputerà lamaschile. In gara per l’Italia Dominik Paris, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia. Lamaschile dello scialleInvernali di Pechino 2022 sarà trasmessa in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed inin abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2, con logratuito fruibile su Rai Play.SCIPECHINO 2022 Lunedì 7ore 05.00 ...