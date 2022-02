Sanremo 2022: Mahmood e Blanco sono i vincitori del Festival (Di domenica 6 febbraio 2022) Mahmood e Blanco sono i vincitori di Sanremo 2022, Elisa è la seconda classificata, Gianni Morandi in terza posizione. Mahmood e Blanco sono i vincitori di Sanremo 2022, la loro Brividi ha messo d'accordo la giuria Demoscopica 1000, il pubblico da casa e la giuria della sala stampa. Seconda classificata Elisa con il brano O forse sei tu, in terza posizione Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Il premio della critica "Mia Martini" e il premio "Lucio Dalla vanno rispettivamente a Massimo Ranieri, con Lettera di là dal mare, e Gianni Morandi, con Apri tutte le porte. Il premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo va a Fabrizio Moro con Sei tu. Il premio "Giancarlo Bigazzi" per la … Leggi su movieplayer (Di domenica 6 febbraio 2022)di, Elisa è la seconda classificata, Gianni Morandi in terza posizione.di, la loro Brividi ha messo d'accordo la giuria Demoscopica 1000, il pubblico da casa e la giuria della sala stampa. Seconda classificata Elisa con il brano O forse sei tu, in terza posizione Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Il premio della critica "Mia Martini" e il premio "Lucio Dalla vanno rispettivamente a Massimo Ranieri, con Lettera di là dal mare, e Gianni Morandi, con Apri tutte le porte. Il premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo va a Fabrizio Moro con Sei tu. Il premio "Giancarlo Bigazzi" per la …

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - bl4vkIce : RT @D1MENTICA: sanremo 2016: mahmood 4º sanremo 2018: mahmood vince la categoria giovani sanremo 2019: mahmood vince sanremo sanremo 2022… - NegraSamy : RT @RaiPlay: ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibile qui? http… -