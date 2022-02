Red Canzian si mostra per la prima volta dopo il ricovero urgente | è molto cambiato e fatica a parlare | il video

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ila fine articolo. "E' ancora lunga, ma per larespiro". Red, come sta? Il bassista e cantante dei Pooh ha voluto pubblicare unsu Instagram in cui racconta ai fan il suo stato di salute. La voce è un po' debole e malferma, il respiro afto, ma il sorriso e lo sguardo sono ottimisti e fanno ben sperare. «Ciao a tutti, è passato esattamente un mese dal giorno del mio», ha esordito. L'artista, 70 anni, è ricoverato all’ospedale di Treviso per una grave infezione cardiaca. «Oggi per lasono uscito a respirare l'aria, quella vera, quella pura che mi mancava tanto», ha detto rivolgendosi ai fan all'esterno dell'ospedale Cà Foncello di Treviso. ...

si è concesso una passeggiata per la prima volta a un mese dal ricovero in Ospedale. L'ha raccontato lo stesso bassista dei Pooh in un video postato sulla sua pagina Facebook. 'Ciao a ...TREVISO -, come sta? Il bassista e cantante dei Pooh ha voluto pubblicare un video su Instagram in cui racconta ai fan il suo stato di salute. La voce è un po' debole e malferma, il respiro ...Con un video pubblicato sui social il bassista dei Pooh rassicura i fan sulle sue condizioni: "A un mese dal ricovero, per la prima volta sono uscito a respirare aria vera, pura". Red Canzian era ...Red Canzian ha vissuto settimane davvero difficili, spaventando, e non poco, i propri fan. Lo storico bassista dei Pooh, 70 anni compiuti lo scorso novembre, è stato a lungo ricoverato all'ospedale di ...