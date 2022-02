Positivo al Covid-19 va in ufficio: sospeso il Dg dell’Arpa Basilicata (Di domenica 6 febbraio 2022) Scatta la sospensione dalle funzioni per Antonio Tisci, il direttore generale dell'Arpa della Basilicata denunciato dai carabinieri del Nas per essersi presentato in ufficio Positivo al Covid. Il provvedimento è stato adottato dal presidente della Regione Vito Nardi alla luce delle "gravi e reiterate violazioni" contestate all'alto funzionario."La dirigenza dell'Arpab è assunta dall'attuale Direttore tecnico scientifico facente funzioni, Achille Palma, come previsto dalle legge regionale 1/2020", riferisce la Regione Basilicata in una nota precisando che Tisci avrà a sua disposizione "15 giorni" da oggi per "presentare le sue eventuali controdeduzioni". Leggi su ilfogliettone (Di domenica 6 febbraio 2022) Scatta la sospensione dalle funzioni per Antonio Tisci, il direttore generale dell'Arpa delladenunciato dai carabinieri del Nas per essersi presentato inal. Il provvedimento è stato adottato dal presidente della Regione Vito Nardi alla luce delle "gravi e reiterate violazioni" contestate all'alto funzionario."La dirigenza dell'Arpab è assunta dall'attuale Direttore tecnico scientifico facente funzioni, Achille Palma, come previsto dalle legge regionale 1/2020", riferisce la Regionein una nota precisando che Tisci avrà a sua disposizione "15 giorni" da oggi per "presentare le sue eventuali controdeduzioni".

Advertising

stanzaselvaggia : A Potenza, il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Basilicata Antonio Tisci er… - RaiNews : La circolare del ministero della Salute #COVID19 #quarantena - Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - nellaconfusione : @Lucaluke17 io pure pugliese ma a modena per l'università e pure positivo al covid fino a che punto la vita mi odia dico io - valy_s : @promanidgk Ma davvero. È allucinante, un discorso totalmente senza senso. Ma che prima di covid, se uno moriva per… -