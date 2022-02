Parma, incendio in un'abitazione: muore una donna, intossicato il marito (Di domenica 6 febbraio 2022) incendio mortale ieri nel Parmense. Una donna di 54 anni, Anna Maria Pennini, è morta carbonizzata nella casa di Trecasali, un immobile di famiglia. Ieri pomeriggio si trovava lì insieme al compagno ... Leggi su leggo (Di domenica 6 febbraio 2022)mortale ieri nel Parmense. Unadi 54 anni, Anna Maria Pennini, è morta carbonizzata nella casa di Trecasali, un immobile di famiglia. Ieri pomeriggio si trovava lì insieme al compagno ...

Advertising

leggoit : Parma, incendio in un'abitazione: muore una donna, intossicato il marito - rep_parma : Incendio in un'abitazione a Trecasali (Parma): muore una donna, intossicato il martito [aggiornamento delle 09:24] - rep_parma : Incendio in un'abitazione a Trecasali (Parma): muore una donna, intossicato il martito [aggiornamento delle 08:57] -