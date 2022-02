Papa Francesco in tv stasera | orario e diretta streaming intervista a Che Tempo Che Fa

(Di lunedì 7 febbraio 2022)si appresta a fare il proprio intervento in televisione questa sera in occasione del programma CheChe Fa, la trasmissione di Rai Tre condotta da Fabio Fazio. Il Santo Padre verràto in un periodo che dovrebbe essere compreso dalle 20:40 alle 22:00 e sarà disponibile vederlo insu Rai Play. “Con profonda emozione e con immensa gioia, annunciamo che domenica Sua Santitàsarà a Cheche fa“, ha scritto Fazio sui social comunicando la notizia che ha fatto sicuramente piacere a moltissimi fedeli. SportFace.

chetempochefa : 'Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager ne… - chetempochefa : 'I Papa precedenti erano Santi,io ho bisogno dei rapporti umani.Per questo abito in questo albergo. E' una vita per… - chetempochefa : 'Noi vediamo tutte queste cose, vediamo i bambini che muoiono,i migranti annegare, le ingiustizie nei Paesi, anche… - Dany49102895 : @Nurse24it @Pontifex_it Carissimo PAPA FRANCESCO, LE SUE PAROLE CI SCUOTONO E FANNO RIFLETTERE TUTTI NOI! - pelasgo9681 : RT @chetempochefa: 'Pensi che con un anno senza fare armi, si potrebbe dare da mangiare e educazione a tutto il mondo, gratuito. Ma questo… -

'Il senso dell'umorismo è una medicina: fa bene al cuore e dà tanta gioia. Da 40 anni prego ogni giorno la Preghiera del buon umore di THomas More'. Così nell'intervista concessa a Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'. Ma di che preghiera si tratta? Fu scritta da San Tommaso Moro. L'autore dell'Utopia, il santo martire che si celebra il 22 ..."Mi piace stare con loro, ho bisogno degli amici" "Ho degli amici, come un uomo comune. Mi piace stare con loro, ho bisogno degli amici". E' un passaggio dell'intervista di a Che tempo che fa. "Uno dei motivi per cui non sono andato a vivere nell'appartamento pontificio è che i Papi di prima erano santi, io non me la cavo tanto... Ho pochi amici, ma veri". La trasmissione Che Tempo che Fa è iniziata con la domanda di Fabio Fazio a Papa Francesco: «Lei ha incontrato migliaia di persone e ha ascoltato migliaia di storie di sofferenza e a volte di dolore ...