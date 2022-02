Ospedale | ultimatum al direttore dell' Area vasta 4 Grinta I sindacati | ' Le assunzioni non bastano'

Advertising

TelemiaLaTv : OSPEDALE DI LOCRI: ULTIMATUM DELLE LAVORATRICI DELLE COOP -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale ultimatum

corriereadriatico.it

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Piano per i rinforzi per l'Murri: previsti aiuti anche...... quindi dà unal marito: o trova un alibi di ferro o il colpo non si farà. Jacinto non ... Lolita viene dimessa dall'e il suo ritorno a casa provoca grande agitazione sia in lei che ...Che rimarca come «non sia sensato sottrarre decine di infermieri all’ospedale o all’assistenza domiciliare per occuparli nei centri vaccinali o per i tamponi». Senza contare che «il prossimo 31 marzo ...A quanto pare sono pessime le notizie che arrivano dopo il ricovero in ospedale. La donna sta davvero per morire ... assolvere Miguel da ogni responsabilità nel furto, quindi dà un ultimatum al marito ...