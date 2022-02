Nyt: Russia aumenta truppe, con invasione migliaia di vittime (Di domenica 6 febbraio 2022) L'amministrazione Biden ha informato nei giorni scorsi i parlamentari americani e i partner europei che la Russia ha messo insieme il 70% delle forze necessarie per una invasione completa dell'Ucraina,... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 6 febbraio 2022) L'amministrazione Biden ha informato nei giorni scorsi i parlamentari americani e i partner europei che laha messo insieme il 70% delle forze necessarie per unacompleta dell'Ucraina,...

