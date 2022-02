MotoGP | Bastianini guida il Day 2 a Sepang | Il miglior tempo dà molta carica - News

(Di domenica 6 febbraio 2022) 1'58.131 con questo crono Eneasi è messo tutti alle spalle , nella seconda e ultima giornata di test svolta sul circuito di, in Malesia. Unincredibile che corrisponde al ...

Advertising

SkySportMotoGP : Bastianini 1° nei test di Sepang: 'Ducati 2021, stabilità impressionante'. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - rossi_anton78 : Bastianini lascia Sepang col record e massima motivazione - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: Bastianini 1° nei test di Sepang: 'Ducati 2021, stabilità impressionante'. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP https://… - serieB123 : MotoGp 2022, i piloti, le moto, il calendario: guida alla nuova stagione. E Bastianini comanda i primi test - sportal_it : MotoGp, Enea Bastianini sfreccia nei test di Sepang -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Bastianini

All'insegna di Enea(Gresini Racing) la seconda giornata di Test Ufficiali in Malesia sulla pista di Sepang. L'italiano è diventato il pilotapiù veloce di sempre sul Sepang International Circuit ...La seconda giornata di test collettivi dellasul tracciato malese di Sepang si è conclusa con i colori italiani davanti a tutti: è stato infatti Eneaa chiudere il Day 2 al comando in sella alla Ducati Desmosedici del team ...Cala il sipario sulla pista malese con 20 piloti racchiusi in un secondo I due giorni di test ufficiali MotoGP™ a Sepang sono giunti al termine con uno strepitoso primato firmato Enea Bastianini ...Enea Bastianini è stato il più veloce di tutti nella seconda giornata di test della MotoGp sul tracciato malese di Sepang. Prima dell'arrivo della pioggia, il ducatista del team Gresini è riuscito a ...