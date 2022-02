Milano, ancora paura per le forte raffiche di vento. Il Comune ai cittadini: 'Fate attenzione' (Di domenica 6 febbraio 2022) Martedì 8 febbraio, a Milano, avremo sole e temperatore in salita, superiori alle media stagionale, ma il rischio è per il forte vento che si dovrebbe abbattere sulla città dal mattino. Tanto che il ... Leggi su leggo (Di domenica 6 febbraio 2022) Martedì 8 febbraio, a, avremo sole e temperatore in salita, superiori alle media stagionale, ma il rischio è per ilche si dovrebbe abbattere sulla città dal mattino. Tanto che il ...

Advertising

luciavitaglian1 : RT @Valerio864dd: #AchilleLauro ha donato 100mila euro al reparto di cardiochirurgia pediatrica del San Donato di Milano. Questo per i bi… - MichelaPanzardi : RT @Valerio864dd: #AchilleLauro ha donato 100mila euro al reparto di cardiochirurgia pediatrica del San Donato di Milano. Questo per i bi… - Lapalmauz : Tana 2000: una dedica d’amore verso la città che amiamo, Milano; contenuto nell’album pietra miliare del genere, Mi… - michelamastrop : RT @Valerio864dd: #AchilleLauro ha donato 100mila euro al reparto di cardiochirurgia pediatrica del San Donato di Milano. Questo per i bi… - adamato15 : RT @Valerio864dd: #AchilleLauro ha donato 100mila euro al reparto di cardiochirurgia pediatrica del San Donato di Milano. Questo per i bi… -