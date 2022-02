Milan, Maldini e Massara con la squadra dopo la vittoria nel derby (Di domenica 6 febbraio 2022) . I due dirigenti vicini alla squadra Archiviata la vittoria nel derby, i rossoneri questa mattina si sono presentati a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno in preparazione del prossimo ravvicinato impegno di Coppa Italia, che vedrà il Milan affrontare la Lazio – mercoledì 9 febbraio alle 21.00 a San Siro – nella gara a eliminazione diretta valida per i Quarti di finale. A Milanello, presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) . I due dirigenti vicini allaArchiviata lanel, i rossoneri questa mattina si sono presentati aello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno in preparazione del prossimo ravvicinato impegno di Coppa Italia, che vedrà ilaffrontare la Lazio – mercoledì 9 febbraio alle 21.00 a San Siro – nella gara a eliminazione diretta valida per i Quarti di finale. Aello, presenti anche Paoloe Frederic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

