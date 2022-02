Matteo Salvini intona il de profundis per il Centrodestra: “Sciolto come neve al sole”. E attacca Berlusconi (Di domenica 6 febbraio 2022) Il grande compromesso dei partiti sull’elezione del Presidente della Repubblica, che ha portato al Mattarella bis, comincia a far pagare lo scotto: nelle ultime ore il leader della Lega Matteo Salvini ha intonato il de profundis al Centrodestra, allineandosi sulla posizione espressa già nel day after Quirinale da Giorgia Meloni. In particolare, Salvini accusa Forza Italia di egoismi: Berlusconi, però, rilancia la sua posizione per il futuro. La coalizione di Centrodestra non esiste più: le parole di Salvini L’indomani dell’elezione di Mattarella, frutto soprattutto della rinuncia della Lega a insistere nel proporre nomi di espressione Centrodestra che avrebbero fatto proseguire l’impasse sul Quirinale oltre un ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 6 febbraio 2022) Il grande compromesso dei partiti sull’elezione del Presidente della Repubblica, che ha portato al Mattarella bis, comincia a far pagare lo scotto: nelle ultime ore il leader della Legahato il deal, allineandosi sulla posizione espressa già nel day after Quirinale da Giorgia Meloni. In particolare,accusa Forza Italia di egoismi:, però, rilancia la sua posizione per il futuro. La coalizione dinon esiste più: le parole diL’indomani dell’elezione di Mattarella, frutto soprattutto della rinuncia della Lega a insistere nel proporre nomi di espressioneche avrebbero fatto proseguire l’impasse sul Quirinale oltre un ...

Advertising

matteorenzi : L'elezione di Mattarella è la sconfitta di alcuni politici, non della politica.Apprezzo il ripensamento di Salvini… - ItaliaViva : .@matteorenzi : «Draghi riparta più forte. Salvini? Non è servita la lezione di Cassese. Con Letta tutto cambiato d… - repubblica : Matteo Salvini su Facebook: 'Mi accusano di drogarmi, questo non lo accetto' - WalterSylarYang : RT @GabriVernucci: 'Stasera ho detto chiudiamola qua e chiediamo il sacrificio a Mahmood. La mia proposta, nelle ore, è diventata la propos… - AngeloDenoia : RT @Libero_official: Tensione nel #centrodestra, che a detta di #Salvini ' si è sciolto come neve al sole' -