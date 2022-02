I cavalli salvati dal macello | i gatti della colonia più grande di Roma in tv

Leggi su lopinionista

(Di domenica 6 febbraio 2022) Nella puntata di domenica 6 febbraio in onda su Rete 4 spazio anche ai cagnolini di Valerio Scanu e i cani del Rally-O Sono bellissimi e dolci i tre puledrini che la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, presieduta dell’on. Michela Vittoria Brambilla, ha salvato dale di cui si prende cura. Li vedremo nel servizio dedicato al Cras Stella del Nord: si chiamano Frou-Frou, Spirit e Cactus, hanno carattere e modi di comportarsi diversi e – dice Stella, la bambina di sette anni che presenta il servizio – non sono poi così diversi dai cani che hanno però la fortuna di vivere sul divano di casa. “Quellanostra LEIDAA – precisa l’on. Brambilla – è una battaglia per tutelare tutti gli esseri viventi: isono esseri sensibili e intelligenti, che vanno trattati come compagni di vita e non carne da ...