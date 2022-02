Femminicidio a Oristano | uccide la moglie a martellate e poi si costituisce

(Di domenica 6 febbraio 2022)– È stata uccisa nel sonno, colpita con alcunealla testa mentre dormiva in camera da letto, Daniela Cadeddu, 51 anni, vittima delcompiuto all’alba a Zeddiani (). Il marito, Giorgio Meneghel, 53 anni, agricoltore, è accusato di omicidio volontario. Non ci sarebbe stata alcuna reazione da parte della donna. Meneghel dopo poco tempo ha chiamato il 112 confessando: “Ho ucciso mia”. Sono gli elementi emersi in queste ore dall’attività svolta dai carabinieri del Comando provinciale die della Compagnia intervenuti immediatamente sul posto bloccando il 53enne con il timore che volesse togliersi la vita. Meneghel è stato interrogato dalla pm di, Sara Ghiani, che coordina le indagini. L’uomo, da quanto si ...

Originaria di un comune vicino, Cabras, sempre nel Campidano di, la Cadeddu sposa Meneghel ... Insomma, l'ennesimoin Italia, il quarto dall'inizio dell'anno (il primo a Latina, il ...In questi giorni, in forma […] Di Fq Uccide moglie nel sonno, confessa il marito "Ho ucciso mia moglie" Sono le poche parole che Giorgio Meneghel, agricoltore di 53 anni, ...Cronaca - La donna, Daniela Cadeddu, aveva 51 .... Commesso l'omicidio ha chiamato il 112 confessando: "Ho ucciso mia moglie". I carabinieri del Comando provinciale di Oristano e della Compagnia di ...ha detto alla centrale operativa dei carabinieri, confessando l’omicidio di Daniela Cadeddu, 51 anni, con la quale viveva da separato nello stesso stabile in via Roma, a Zeddiani, paese di poco più di ...