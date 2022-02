FA Cup 2021 2022 | Liverpool ok | 3-1 al Cardiff Ora il Norwich

(Di domenica 6 febbraio 2022) Senza i finalisti di Coppa d’Africa Mane e Salah, ilnon sbaglia il testin FA Cupai sedicesimi di finale e vince 3-1. Dopo un primo tempo senza reti, la squadra di Klopp la sblocca al 53? con Diogo Jota su assist di Alexander-Arnold. Al 58? c’è spazio per l’esordio di Luis Diaz, approdato a breve dal Porto, che si regala subito l’assist per il 2-0 di Minamino. Per il tris bisogna aspettare il 76?: Robertson serve Elliott che non sbaglia da buona posizione e firma il tris. La rete di Colwill all’80’ rende meno severo il risultato per gli ospiti ma non cambia la sostanza. Nel prossimo turno i reds dovranno vedersela contro il. SportFace.

