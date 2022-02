Eric Zemmour | ce méchant néologisme inventé en plein meeting pour qualifier Martine Aubry

Leggi su cityroma

(Di domenica 6 febbraio 2022) Entreet, ce n’est pas l’amour fou bien au contraire. Alors que le candidat à la présidentielle de 2022 s’est rendu à Lille, samedi 5 février 2022,y tenir un, la maire de la ville, n’a pas hésité à l’accueillir avec un joli comité d’accueil. Quelques heures avant la prise du parole du candidat d’extrême droite, l’ancienne ministre avait rejoint des manifestants qui étaient rassemblésdire “Non au racisme, non à l’extrême droite” dans le centre de Lille. “porte et entraîne la violence. Il porte la haine et joue sur les peurs“, a scandédevant les militants. “Et eux, ils vont nous dire, cet après-midi, ‘on est chez nous’. Des ...