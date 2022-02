Covid | Figliuolo “Curve calano ma tenere alta l’attenzione”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 6 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con le vaccinazioni abbiamo alzato una barriera contro le conseguenze più gravi del. Oggi vediamo che anche la variante Omicron sta scemando. Ledi contagi e ricoveri continuano a calare. Il virus però circola ancora. Bisognaora che entriamo in una fase più favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la loro naturale destinazione: la cura delle patologie gravi e la prevenzione”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il commissario per l’emergenzaFrancesco Paolo, spiegando che “una quarta vaccinazione come le precedenti non è prevista per il prossimo futuro. Ma il sistema delle somministrazioni ha dato buona prova di sè. Credo che si farà trovare pronto per ...