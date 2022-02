Chi è Massimo Ranieri? Età, vita privata, canzoni e Instagram (Di domenica 6 febbraio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Massimo Ranieri: età, vita privata, moglie, figlia, dove poterlo seguire sui social e su Instagram. Chi è Massimo Ranieri Nome e Cognome: Giovanni CaloneNome d’arte: Massimo RanieriData di nascita: 3 maggio 1951Luogo di Nascita: NapoliEtà: 70 anniAltezza: 177 cmPeso: 71 kgSegno zodiacale: ToroProfessione: cantante, attore, conduttoreMoglie: Franca Sebastiani, recentemente scomparsaFigli: una, Cristiana L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 6 febbraio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su: età,, moglie, figlia, dove poterlo seguire sui social e su. Chi èNome e Cognome: Giovanni CaloneNome d’arte:Data di nascita: 3 maggio 1951Luogo di Nascita: NapoliEtà: 70 anniAltezza: 177 cmPeso: 71 kgSegno zodiacale: ToroProfessione: cantante, attore, conduttoreMoglie: Franca Sebastiani, recentemente scomparsaFigli: una, Cristiana L'articolo proviene da Novella 2000.

