Calciomercato: stanno prendendo Pastore a zero, la svolta (Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News Javier Pastore è pronto a tornare in campo. Ex giocatore di Palermo, PSG e Roma, Ten è pronto a tornare in campo dopo diverse stagioni complicate a Roma. Per il centrocampista argentino, anche lui imparentato con la Salernitana, è alla ricerca di una nuova avventura in patria. I Boca Juniors stanno ancora lavorando per completare la rosa per la stagione 2022 in cui sperano di vincere il titolo di Premier League in Argentina e possibilmente tornare per raccogliere la Copa Conmebol Libertadores de América. Il Boca Juniors sostiene Javier Pastore, talento argentino il cui contratto con Elche scadrà questa estate. Sembra che non ci siano piani per rinnovarlo, quindi il Boca Juniors è pronto a fargli un'offerta contrattuale. L'argentino potrebbe dare qualche variante a Battaglia, che avrà bisogno di giocatori importanti per ... Leggi su goalnews (Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News Javierè pronto a tornare in campo. Ex giocatore di Palermo, PSG e Roma, Ten è pronto a tornare in campo dopo diverse stagioni complicate a Roma. Per il centrocampista argentino, anche lui imparentato con la Salernitana, è alla ricerca di una nuova avventura in patria. I Boca Juniorsancora lavorando per completare la rosa per la stagione 2022 in cui sperano di vincere il titolo di Premier League in Argentina e possibilmente tornare per raccogliere la Copa Conmebol Libertadores de América. Il Boca Juniors sostiene Javier, talento argentino il cui contratto con Elche scadrà questa estate. Sembra che non ci siano piani per rinnovarlo, quindi il Boca Juniors è pronto a fargli un'offerta contrattuale. L'argentino potrebbe dare qualche variante a Battaglia, che avrà bisogno di giocatori importanti per ...

Advertising

Gret_2011 : Comunque Maldini, Massara e Moncada stanno stanno pisciando in testa a tutti gli esperti di calciomercato apparsi s… - sportli26181512 : Everton, Brentford e Watford su un giocatore diciottenne: Everton, Brentford e Watford si stanno sfidando per arriv… - 777Xsi : Il Liverpool ha un nuovo contatto diretto in programma con Fabio Carvalho e il Fulham a febbraio: entrambi i club s… - sportli26181512 : Lega, che idea: Serie A negli USA per un torneo durante il Mondiale in Qatar: Nuova idea della Lega Serie A. I diri… - infoitsport : Calciomercato: stanno comprando Belotti, l’annuncio ufficiale -