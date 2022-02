Atletica, Zane Weir cannoneggia 21.65! Bordata dell’azzurro all’aperto. Davide Re riparte da 47”12 (Di domenica 6 febbraio 2022) Zane Weir ha piazzato una spettacolare Bordata a Pietermaritzburg (Sudafrica). L’azzurro ha gettato il suo peso a 21.65 metri, a un solo centimetro dal suo personale! Si tratta di una misura ottenuta in una gara outdoor, con cui ha chiuso il periodo di preparazione passato sotto il sole di Stellenbosch. Il 26enne, quinto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è balzato al comando delle liste mondiali stagionali all’aperto (chiaramente si sta gareggiando soprattutto in sala). Il nostro portacolori ha aperto la serie con un 20.57, poi la cannonata di lusso e un 21.46, a cui sono seguiti tre nulli. Notevole miglioramento rispetto al 20.78 con cui aveva esordito la scorsa settimana a Paarl. L’allievo di Paolo Dal Soglio dovrebbe partecipare ai meeting polacchi di Lodz (11 febbraio, insieme a Marcell Jacobs) e Torun (22 febbraio), ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022)ha piazzato una spettacolarea Pietermaritzburg (Sudafrica). L’azzurro ha gettato il suo peso a 21.65 metri, a un solo centimetro dal suo personale! Si tratta di una misura ottenuta in una gara outdoor, con cui ha chiuso il periodo di preparazione passato sotto il sole di Stellenbosch. Il 26enne, quinto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è balzato al comando delle liste mondiali stagionali(chiaramente si sta gareggiando soprattutto in sala). Il nostro portacolori ha aperto la serie con un 20.57, poi la cannonata di lusso e un 21.46, a cui sono seguiti tre nulli. Notevole miglioramento rispetto al 20.78 con cui aveva esordito la scorsa settimana a Paarl. L’allievo di Paolo Dal Soglio dovrebbe partecipare ai meeting polacchi di Lodz (11 febbraio, insieme a Marcell Jacobs) e Torun (22 febbraio), ...

