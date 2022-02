Atalanta-Cagliari 1-2 | super Pereiro | colpo salvezza per Mazzarri

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ilesterno che non ti aspetti in questa giornata incredibile di Serie A. Dopo il pari del Genoa all’Olimpico contro la Roma (numerose polemiche), la vittoria esterna della Lazio sulla Fiorentina ed il Milan che è uscito vincitore dal derby contro l’Inter dopo essere passato in svantaggio, è andato in scena un incredibile lunch-match. Ildi Walterringrazia Gaston, autore di una doppietta, e porta a casa tre punti d’oro per la corsasul campo dell’di Gian Piero Gasperini. Succede tutto nel secondo tempo dopo che i primi quarantacinque minuti erano scivolati via abbastanza tranquillamente. Ecco cosa è successo in, ...

SquawkaNews : 64' ? Atalanta 1-1 Cagliari 68' ? Atalanta 1-2 Cagliari ?? - DAZN_IT : COLPACCIO CAGLIARI: CADE LA DEA ?? Doppietta di Pereiro e Atalanta battuta al Gewiss Stadium: Dea in 10 dal 52' per… - SkySport : ATALANTA-CAGLIARI 1-2 Risultato finale ? ? #Pereiro (50’) ? #Palomino (64’) ? #Pereiro (68’) ? ?… - Zeta80312731 : RT @ILCARRODIPELLE1: Atalanta-Cagliari 1-2 - CalcioOggi : Atalanta-Cagliari 1-2, gol e highlights: doppietta di Gaston Pereiro - Sky Sport -

Prima di Napoli - Venezia delle 15, la domenica di Serie A si è aperta con, terminata a sorpresa con il successo dei sardi per 1 - 2 a Bergamo. Ora in campo anche Sampdoria - ......stato fermo per un problema muscolare è stato costretto ad abbandonare il campo contro il. Uno stop importante che arriva in un momento delicato per l', che nel prossimo mese avrà ...Il commento del primo tempo di Atalanta-Cagliari: nessun gol al Gewiss Stadium, ma i bergamaschi fanno la partita. Atalanta-Cagliari, il commento del primo tempo. Sono i padroni di casa a fare la ...In apertura di ripresa i sardi passano in vantaggio proprio con un gol dell’uruguaiano che poi fa espellere Musso. L’Atalanta, in dieci, trova il pari con Palomino ma è sempre Pereiro, dopo un cross ...