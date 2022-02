Argento olimpico di Francesca Lollobrigida | Milani | “Ladispoli impazzisce di gioia”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 6 febbraio 2022)– Se la città di Fiumicino ha tifato per i suoi atleti alle Olimpiadi Estive di Tokyo, tra cui(judo) e Giordana Sorrentino (pugilato) ,è in festa in queste ore. E lo è perché l’attuale vicecampionessa olimpica di pattinaggio di velocità vive nella città della costa laziale.ha messo l’al collo all’esordioa Pechino nei 3000 metri, portando a casa per l’Italia il primo alloro a cinque cerchi dell’edizione invernale del 2022 e per lei stessa la prima medaglia olimpica in assoluto, insieme al pattinaggio femminile. Nelle ore successive al suo successo, il Comune disi è congratulato con l’azzurra, nella persona dell’assessore allo sport Marco ...