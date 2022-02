A che ora c’è Papa Francesco a Che tempo che fa: l’orario dell’intervista del Pontefice (Di domenica 6 febbraio 2022) A che ora c’è Papa Francesco a Che tempo che fa oggi, domenica 6 febbraio 2022, su Rai 3? Il Pontefice, come annunciato nei giorni scorsi, stasera sarà in collegamento da Santa Marta (in Vaticano) con lo studio del programma di Fabio Fazio che lo intervisterà. l’orario esatto dell’intervista non è stato reso noto. La scaletta di Che tempo che fa infatti non viene comunicata prima. Di certo però sappiamo l’orario d’inizio del programma: ore 20; e la chiusura: ore 23,30. Ovviamente l’intervista verrà trasmessa in prima serata e non a chiusura. Il programma infatti è suddiviso in tre parti: la prima, Che tempo Che Fa – Anteprima, va in onda alle ore 20 e dedicherà spazio all’attualità e all’informazione culturale; la seconda parte, ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 6 febbraio 2022) A che ora c’èa Cheche fa oggi, domenica 6 febbraio 2022, su Rai 3? Il, come annunciato nei giorni scorsi, stasera sarà in collegamento da Santa Marta (in Vaticano) con lo studio del programma di Fabio Fazio che lo intervisterà.esattonon è stato reso noto. La scaletta di Cheche fa infatti non viene comunicata prima. Di certo però sappiamod’inizio del programma: ore 20; e la chiusura: ore 23,30. Ovviamente l’intervista verrà trasmessa in prima serata e non a chiusura. Il programma infatti è suddiviso in tre parti: la prima, CheChe Fa – Anteprima, va in onda alle ore 20 e dedicherà spazio all’attualità e all’informazione culturale; la seconda parte, ...

