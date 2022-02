(Di sabato 5 febbraio 2022) Ancora una giovane vita spezzata troppo presto, ancora un ragazzoin unstradale. Questa volta è successo, nei pressi di Fontana di Papa, nel comune di Albano, ai Castelli Romani: a scontrarsi violentemente due auto, una Golf e una Mercedes Classe A. Nel terribile impatto, purtroppo, ha perso la vita il conducente della Golf, un ragazzo di 25 anni, mentre è rimasta ferita la passeggera di 16 anni. Sull’altra vettura due ragazze di 20 anni, anche loro ferite e trasportate in ospedale. TragediaI tre ragazzi rimasti feriti sono stati trasportati in Ospedale e non sarebbero in pericolo di vita, mentre per il, che viaggiava in direzione Aprilia con la sua auto, non ...

Advertising

OstuniNews : Tragico incidente, perde la vita 58enne ostunese - - CorriereCitta : Tragico incidente sulla Nettunense: morto un 25enne - lisadagliocchib : RT @Gigithebeast1: 'Se un giorno dovessi avere un incidente che mi dovesse costare la vita vorrei che fosse sul colpo' la profezia di #Ayr… - Fede19282 : RT @Grifoman1: CIAO MARCO, GRANDE CUORE ROSSOBLU!??? VOLA PIÙ IN ALTO CHE PUOI!!! Il calcio genovese piange Marco Santeusanio: 'Gentile e si… - manuliga8612 : RT @Grifoman1: CIAO MARCO, GRANDE CUORE ROSSOBLU!??? VOLA PIÙ IN ALTO CHE PUOI!!! Il calcio genovese piange Marco Santeusanio: 'Gentile e si… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente

Dai primi progetti nati in scuderia sino ad unche ha messo in serio pericolo la vita del protagonista, questo lungometraggio biografico riesce a essere emozionante senza eccessi ...Adesso si cercherà di capire quali siano state le cause ma pare, da una prima ricostruzione, che sia stato unAncora una giovane vita spezzata troppo presto, ancora un ragazzo morto in un incidente stradale. Questa volta è successo sulla Nettunense, nei pressi di Fontana di Papa, nel comune di Albano, ai ...Un neonato è stato trascinato per venti metri da un treno merci che, secondo una prima ricostruzione, ha agganciato il passeggino in stazione, a Pavia: il piccolo, 16 giorni di vita, è in ospedale in ...