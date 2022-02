(Di sabato 5 febbraio 2022) Il general manager della Roma,, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Genoa. Ha ribadito ledi ieri di Mourinho: le dichiarazioni su. “Non posso nascondere chesorpreso da tutto questo rumore intorno a, siamo in un’era dove Messi ha lasciato il Barcellona. Nessun direttore può dire che un calciatore non verrà ceduto.è uno dei principali calciatori della Roma, ha un contratto fino al 2024, è il momento di parlare della squadra.qua anche per imparare, è stata una situazione che però non capisco. Mi hanno fatto piacere ledel mister ieri, ha parlato di maturità e mi ha fatto ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? LIVE | La conferenza stampa di Tiago Pinto #ASRoma - napolista : Tiago Pinto: «Non parlo più di Zaniolo. Le mie parole sono state strumentalizzate» A Dazn: «Nessun direttore può d… - Fantacalcio : Calciomercato Roma, Tiago Pinto su Zaniolo: 'Parole strumentalizzate' - pollogrini4 : Vorrei fare i complimenti a tiago pinto che st estate è riuscito a prendere a 15 milioni un terzino sinistro andica… - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #GenoaRoma verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Roma, Tiago Pinto: “Zaniolo non ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiago Pinto

Mourinho dice che Zaniolo sarà un giocatore della Roma almeno fino al 2024, dribbla e dice "vediamo a giugno",invece a Dazn spiega: "Non posso nascondere che sono sorpreso da tutto questo rumore intorno a Zaniolo, siamo in un'era dove Messi ha lasciato il Barcellona. Nessun direttore può dire che ...Torna a parlare, ds della Roma, sul futuro di Nicolò Zaniolo dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi che hanno fatto discutereRoma tra poco in campo contro il Genoa, per provare ad accelerare in una ...Squadra in campo, dirigenza sempre sul pezzo, ed inevitabile che si continui a parlare di Nicolò Zaniolo: Tiago Pinto, d.s. della Roma, è tornato a discutere del futuro del centrocampista giallorosso, ...Tiago Pinto a Dazn ha parlato di Zaniolo, obiettivo di mercato della Juve. Le dichiarazioni prima di Roma Genoa. ZANIOLO – «Non posso nascondere che sono sorpreso da tutto questo rumore intorno a ...