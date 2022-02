Serie B | 21a giornata | vince la Ternana | frenano Lecce | Pisa e Brescia

Advertising

cascinanotizie : ???? Alessandria-Pisa: 1-1 I nerazzurri ripartono da un pareggio esterno ?? Accade tutto nel primo tempo, poi la ripr… - cascinanotizie : Alessandria-Pisa: 1-1 Intervallo, Torregrossa risponde a Marconi - cascinanotizie : Alessandria-Pisa: 1-1 Pareggia su rigore Torregrossa - cascinanotizie : Alessandria-Pisa: 1-0 Marconi su rigore porta avanti i suoi - cascinanotizie : ???? Alessandria-Pisa: 0-0 Primo tempo LIVE ?? Il Pisa si presenta con quattro nuovi acquisti, ma solo Torregrossa gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 21a

Stadionews.it

Le parole di Alex Corretja 'Rafael Nadal aveva vissuto unadi esperienze negative agli Australian Open. Mi riferisco soprattutto alle finali perse contro Novak Djokovic e Roger Federer. Quelle ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Lagiornata diB si gioca quasi tutta di sabato: il Lecce capolista è ospite a Como, mentre il Parma in crisi gioca in casa del Benevento. Chiudono la giornata domenica i match di Monza e Spal ...Ternana e Reggina si affrontano nella 21a giornata del campionato di Serie B. Ma dove vedere la partita in tv e in live streaming? Il calcio d’inizio è in programma alle ore 14:00 di sabato 5 febbraio ...Le probabili formazioni di Frosinone-Vicenza, gara valevole per la 21a giornata di Serie B, in campo alle 16.15 allo 'Stirpe': FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Lulic, ...