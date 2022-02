Sabato 5 Febbraio 2022 Sky Cinema, Bernie il delfino 2 (Di sabato 5 febbraio 2022) Il giorno in più Fabio Volo nella commedia tratta dal suo romanzo, con Isabella Ragonese per la regia di Massimo Venier. Uno scapolo e una ragazza si conoscono sul tram. Il destino li conduce a New York.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)Tutti i soldi del mondo... Leggi su digital-news (Di sabato 5 febbraio 2022) Il giorno in più Fabio Volo nella commedia tratta dal suo romanzo, con Isabella Ragonese per la regia di Massimo Venier. Uno scapolo e una ragazza si conoscono sul tram. Il destino li conduce a New York.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)Tutti i soldi del mondo...

Advertising

RaiTre : Pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati. Il racconto di @robertosaviano per scoprire da vicino l’univ… - ignaziocorrao : Basta bla, bla, bla. E' ora di agire, ora. Domai, sabato 5 febbraio, a #Firenze ci sarà un’assemblea #ecologista pe… - Eurosport_IT : NOOOOO! ?????? Lo slittinista Kevin Fischnaller è risultato positivo ad un tampone: ora è corsa contro il tempo per gi… - RadioGoldAl : Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 5 febbraio - BarAbbaPodcast : ?? Nuovo Podcast! 'Sabato 5 Febbraio 2022 (Sant'Agata) - Tempo per saper patire con!' su @Spreaker #barabba #cammino… -