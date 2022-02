Pechino 2022 | chi è Francesca Lollobrigida

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – La fatica e la sofferenza degli ultimi metri si sono aperte in un sorriso raggiante:ce l’ha fatta e ha realizzato il suo sogno. La campionessa azzurra ha conquistato l’argento olimpico sui 3000 metri dei Giochi Olimpici Invernali dial termine di una gara intensa, combattuta ed emozionante. Classe ’91 dell’Aeronautica Militare, alla sua terza Olimpiade, si toglie la più grande soddisfazione della carriera, seconda sul traguardo soltanto all’olandese Irene Shouten, grande favorita della vigilia e oro olimpico. Un risultato storico anche per l’Italia perché mai una azzurra della pista lunga era salita su un podio olimpico.ci è riuscita ed ha subito regalato emozioni immense nella primissima gara del programma olimpico della pista lunga. I ...

Advertising

beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - Agenzia_Ansa : Pechino: curling misto, l'Italia batte la Norvegia 11-8 - giorgiofasoli60 : RT @Adnkronos: #FrancescaLollobrigida, chi è la campionessa azzurra argento a #Pechino2022. #ultimora - zazoomblog : Francesca Lollobrigida è d’argento la prima medaglia italiana alle Olimpiadi invernali di Pechino VIDEO -… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

La Gazzetta dello Sport

Gara da seguire per l'Italia oggi alle Olimpiadisarà la diretta della staffetta mista dello short track , il pattinaggio di velocità su pista corta che cercherà di emulare i "cugini" della pista lunga che in mattinata ci hanno portato ...Domani è il giorno della discesa olimpica maschile ma il giorno dopo toccherà anche alle donne dello sci alpino. Appuntamento a Yangqing col gigante, con la prima manche alle 3.15 italiane. "La neve è ...Il fuso orario aiuta. E’ stato, questo, solo il primo di molti risvegli in cui cercheremo conforto e conferma nei risultati che gli azzurri riusciranno a raggiungere in quel di Pechino. Fin qui era ...È una Francesca Lollobrigida chiaramente raggiante e soddisfatta quella che si è presentata ai microfoni RAI dopo il 2° posto nei 3000 metri che le è valso la prima medaglia in carriera ai Giochi ...