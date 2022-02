Marocco, corsa contro il tempo per salvare il piccolo Rayan: da oltre 100 ore nel pozzo, i soccorritori sono vicinissimi (Di sabato 5 febbraio 2022) In Marocco i soccorritori sono entrati nel tunnel scavato per estrarre il piccolo Rayan dal pozzo in cui è caduto oltre cento ore fa. Ora sono vicinissimi al bimbo di 5 anni che, come Alfredino Rampi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 5 febbraio 2022) Inentrati nel tunnel scavato per estrarre ildalin cui è cadutocento ore fa. Oraal bimbo di 5 anni che, come Alfredino Rampi ...

Advertising

Avvenire_Nei : Marocco. A un soffio dal salvataggio: corsa contro il tempo per il piccolo Ryan - Baldaranza : RT @blusewillis1: Marocco, corsa contro il tempo per salvare il piccolo Rayan: da oltre 100 ore nel pozzo, i soccorritori sono vicinissimi… - Vale22046 : RT @blusewillis1: Marocco, corsa contro il tempo per salvare il piccolo Rayan: da oltre 100 ore nel pozzo, i soccorritori sono vicinissimi… - blusewillis1 : Marocco, corsa contro il tempo per salvare il piccolo Rayan: da oltre 100 ore nel pozzo, i soccorritori sono vicini… - Mariate48641882 : RT @PieraBelfanti: In ansia per #Rayan...speriamo che riescano a salvarlo. -