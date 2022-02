Lu Dort trascina OKC | la sintesi del successo contro Portland

(Di sabato 5 febbraio 2022)perde in casaOKC non andando oltre i 19 punti di McCollum e Simons - ultimo ad arrendersi e in grado di riportare anche a - 2 i Blazers, incapaci poi di completare la rimonta. Per i ...

Dort trascina

Per i Thunder è la terza vittoria in fila, raccolta grazie ai 23 punti e 7 rimbalzi di Lu. Finisce 93 - 96: guarda gli highlightsDoppia doppia per Josh Giddey (14 punti e 12 rimbalzi), mentre Luguentzchiude con 18 punti segnati. Per Portland, invece, 21 punti di CJ McCollum e 17 di Norman Powell. I RISULTATI DELLA NOTTE ...(La Gazzetta dello Sport) Per i Thunder, 14 punti consecutivi dei suoi 17 nell’overtime sono di Lu Dort. LOS ANGELES LAKERS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 99-94. I Lakers portano a casa una vittoria che ferma ...Antetokounmpo segna 38 punti e trascina i campioni. Tripla doppia di Paul nel successo di Phoenix sui Wolves. Ritorno amaro per DeRozan, coi suoi Bulls battuti a San Antonio. Super Morant (30 punti, 1 ...