LIVE Etoile de Bessèges 2022, tappa di oggi in DIRETTA: meno di 70 km all’arrivo, gruppo a 2? dai fuggitivi (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 L’azzurro Simone Petilli non si è presentato al via della tappa, mentre hanno alzato bandiera bianca durante la corsa anche il belga Julien Vermote ed il francese Yael Jolland. 14.59 Distacco sotto ai 2 minuti per il gruppo dei migliori, tirato negli ultimi chilometri da Uno-X e Groupama-FDJ. 14.56 Di seguito l‘ordine d’arrivo sul primo GPM di giornata, la Côte de Saint-Siffret: 1- Samuel LEROUX (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) 2- Georg ZIMMERMANN (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) 3- Alexis GOUGEARD (B&B Hôtels-KTM) 14.53 La fuga sta percorrendo il primo dei tre GPM di giornata, la Côte de Saint-Siffret. Si tratta di una salita abbastanza agevole, in cui il gruppo vorrà controllare presumibilmente la situazione senza forzare. 14.50 I battistrada ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 L’azzurro Simone Petilli non si è presentato al via della, mentre hanno alzato bandiera bianca durante la corsa anche il belga Julien Vermote ed il francese Yael Jolland. 14.59 Distacco sotto ai 2 minuti per ildei migliori, tirato negli ultimi chilometri da Uno-X e Groupama-FDJ. 14.56 Di seguito l‘ordine d’arrivo sul primo GPM di giornata, la Côte de Saint-Siffret: 1- Samuel LEROUX (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) 2- Georg ZIMMERMANN (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) 3- Alexis GOUGEARD (B&B Hôtels-KTM) 14.53 La fuga sta percorrendo il primo dei tre GPM di giornata, la Côte de Saint-Siffret. Si tratta di una salita abbastanza agevole, in cui ilvorrà controllare presumibilmente la situazione senza forzare. 14.50 I battistrada ...

