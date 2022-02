La quarantena per i contatti stretti scende a 5 giorni anche per chi non è vaccinato Green pass, dove serve e come averlo: guida (Di sabato 5 febbraio 2022) La circolare del ministero della Salute che alleggerisce le regole per chi non ha la terza dose o ha completato il ciclo vaccinale da più di 4 mesi: dopo cinque giorni, serve un tampone negativo per uscire dalla quarantena. Purché non si abbiano sintomi Leggi su corriere (Di sabato 5 febbraio 2022) La circolare del ministero della Salute che alleggerisce le regole per chi non ha la terza dose o ha completato il ciclo vaccinale da più di 4 mesi: dopo cinqueun tampone negativo per uscire dalla. Purché non si abbiano sintomi

MediasetTgcom24 : Covid, circolare ministero: quarantena abbreviata a 5gg per non vaccinati #covid #ministerodellasalute… - ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - RaiNews : La circolare del ministero della Salute #COVID19 #quarantena - GianmarcoFraska : Ridotta la quarantena da 10 a 5 giorni per i non vaccinati. Ma certo, pagategli anche una vacanza e un buono ristorante. - SkyTG24 : La quarantena dopo contatto con positivo passa a 5 giorni per i non vaccinati -