Kanye West accusa Kim Kardashian di aver «rapito» la figlia

(Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo il divorzio continua la battaglia fra il cantante e la ex moglie a cui lui non risparmia attacchi pubblici e privati. Kimnon fa più entrarenella sua casa e lui è arrivato adrlo di rapimento per nongli dato l'indirizzo della festa di compleanno della bambina

Buccia di banana: gli scivoloni di stile alle sfilate Haute Couture di Parigi L'Alta Moda è Parigi, si dice, ma dai look di alcune star ospiti alle sfilate non si direbbe. È il caso die Julia Fox, Jamie Xie, Laverne Cox e Iris Mittenaere di Giusi Ferré Buccia di banana 2022 di Giusi Ferré guarda le foto N iente più delle fashion week porta a riflettere sulla moda. Chi si ...... La madre afghana morta per salvare i figli dall'assideramento Quello che Putin non capisce della Nato spiegato conL'isolamento europeo di Germania, Francia e Italia sulla crisi Ucraina ...Ancora un attacco di Kanye West a Kim Kardashian. Sono diventati continui dopo il divorzio e la disputa è sempre di più per i figli. I bambini della coppia sono continuamente presi in mezzo. Kim ...Tutta catene, borchie e vinile (25 gennaio). KANYE WEST & JULIA FOX / Sconcertanti Era seguita dai fotografi la coppia hot dell’Haute Couture parigina: Kanye West, il cui nome nuovo oggi è Ye, e Julia ...