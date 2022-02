Inter Milan, fischi per Calhanoglu: la Curva Sud contro il turco (Di sabato 5 febbraio 2022) fischi dalla Curva Sud del Milan per Calhanoglu durante il derby Dopo il ‘tradimento’ vissuto la scorsa estate, alimentato poi dall’esultanza polemica sotto la Curva Sud dopo il rigore segnato all’andata, i tifosi del Milan non hanno dimenticato. E non hanno perdonato Hakan Calhanoglu. Alla lettura delle formazione il turco è stato subissato di fischi dalla parte di stadio riservata ai tifosi ospiti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022)dallaSud delperdurante il derby Dopo il ‘tradimento’ vissuto la scorsa estate, alimentato poi dall’esultanza polemica sotto laSud dopo il rigore segnato all’andata, i tifosi delnon hanno dimenticato. E non hanno perdonato Hakan. Alla lettura delle formazione ilè stato subissato didalla parte di stadio riservata ai tifosi ospiti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

lapoelkann_ : Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuira… - iomatrix23 : Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ????… - Inter : 1?? + 8?? | IVAN ZAMORANO ? Vi ricordate questo gol nel #DerbyMilano? ?? Scrivetelo nei commenti e guardate se ave… - improta_g : @Max1969Av l'Inter sta evidenziando impietosamente i limiti del Milan - KBufalo91 : RT @AliprandiJacopo: #Mourinho: “La #ASRoma è piccola agli occhi del potere. Come si può cambiare questa cosa? Non lo so. Il rosso a #Zanio… -